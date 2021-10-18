В Самарканде заведующая детсадом воровала у детей мясо

В социальных сетях распространилось видео, согласно которому в Самарканде заведующая ДОО пыталась забрать домой варёное мясо, предназначенное детям. Об этом рассказывает UzNews.

В областном управлении дошкольного образования прокомментировали данный инцидент. Выяснилось, что шеф-повариха ДОО №28 Пахтачинского района У.А. спрятала 4,7 кг варёного мяса в прачечной, затем передала заведующему детсада М.Э. из окна прачечной.

Воспитатели ДОО увидели заведующую детсада с пакетом варёного мяса и сняли это на видео. В результате чего, трудовой договор с поварихой и заведующей учреждения был расторгнут.

По данным Генпрокуратуры, в отношении должностных лиц ДОО № 28 возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РУз (хищение путем присвоения или растраты).

Видео можно посмотреть тут.