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  • 18 октябрь 2021 7:57
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В Самарканде заведующая детсадом воровала у детей мясо

В Самарканде заведующая детсадом воровала у детей мясоВ социальных сетях распространилось видео, согласно которому в Самарканде заведующая ДОО пыталась забрать домой варёное мясо, предназначенное детям. Об этом рассказывает UzNews.

 

В областном управлении дошкольного образования прокомментировали данный инцидент. Выяснилось, что шеф-повариха ДОО №28 Пахтачинского района У.А. спрятала 4,7 кг варёного мяса в прачечной, затем передала заведующему детсада М.Э. из окна прачечной.

 

Воспитатели ДОО увидели заведующую детсада с пакетом варёного мяса и сняли это на видео. В результате чего, трудовой договор с поварихой и заведующей учреждения был расторгнут.

 

По данным Генпрокуратуры, в отношении должностных лиц ДОО № 28 возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РУз (хищение путем присвоения или растраты).

Видео можно посмотреть тут.


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