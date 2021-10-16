» » » Открытие школ, улиц, гала-концерт. Что еще ждет самаркандцев в день города?
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  • 16 октябрь 2021 12:29
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Открытие школ, улиц, гала-концерт. Что еще ждет самаркандцев в день города?

 

18 октября, в День города Самарканда, состоится ряд праздничных мероприятий.

 

С раннего утра, после посещения мавзолея Амира Темура, состоится церемония возложения цветов к подножию памятника Сохибкирану с участием руководителей области и города, а также широкой общественности.

 

В этот же день запланирована сдача в эксплуатацию новых зданий Президентской школы, корпуса Самаркандского государственного медицинского института, Дома-музея Махмудходжи Бехбуди, Самаркандского филиала частного акционерного банка «Трастбанк» и запуск нового проекта завода «Сино».

 

Порадует долгожданное событие - открытие улицы Алишера Навои, в народе называемой Ленинской, и нового здания махалли «Амира Темура».

 

Концертная программа начнется в 18:00. В амфитеатре «Мужиза» состоится гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса «Воспеваю Самарканд».

 

В течение всего дня в массивах Сартепо и Карасув, в парке «Зарафшан» посёлке Фарход, а также у Дворца искусств «Нурафшон» будут проходить культурные концертные программы под девизом «Родной мой, Самарканд!».

 

Примечательно то, что, в день нашего любимого города вход на территорию исторических памятников города и в государственные музеи будет бесплатным.

 

Информационная служба хокимията города Самарканда.


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