В Джамбае – изобилие хризантем

Руководитель действующего в Джамбайском районе Самаркандской области многопрофильного фермерского хозяйства «Собиров Тошмурод» Акбар Собиров в эти дни собираетурожай… хризантем.
Идея заняться выращиванием хризантем возникла у него после участия в 2020 году на «Фестивале цветов» в Наманганской области. Он стал свидетелем того, как фермеры Ферганской долины адаптировали к местным условиям голландские хризантемы и стали получать солидную прибыль от их выращивания и реализации. Загоревшись этой идеей, Акбар Собиров привез из Голландии 20 тысяч саженцев различных сортов хризантем, адаптировал их к местным условиям в тепличных условиях и ранней весной нынешнего года высадил цветы на одном гектаре своих угодий.
Сам фермер говорит, что от реализации хризантем в этом году планирует получить прибыль в размере 600 миллионов сумов. То, что проект удался, свидетельствует и то, что А. Собиров планирует расширить плантации хризантем до 3 гектаров. Фермер также планирует заняться выращиванием различных сортов роз и тюльпанов.