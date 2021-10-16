В Джамбае – изобилие хризантем

Руководитель действующего в Джамбайском районе Самаркандской области многопрофильного фермерского хозяйства «Собиров Тошмурод» Акбар Собиров в эти дни собираетурожай… хризантем.

Идея заняться выращиванием хризантем возникла у него после участия в 2020 году на «Фестивале цветов» в Наманганской области. Он стал свидетелем того, как фермеры Ферганской долины адаптировали к местным условиям голландские хризантемы и стали получать солидную прибыль от их выращивания и реализации. Загоревшись этой идеей, Акбар Собиров привез из Голландии 20 тысяч саженцев различных сортов хризантем, адаптировал их к местным условиям в тепличных условиях и ранней весной нынешнего года высадил цветы на одном гектаре своих угодий.

- К настоящему времени инициативный фермер вырастил более 25 тысяч хризантем 10 видов, которые охотно раскупаются различными организациями для благоустройства территорий, - говорит руководитель отдела по связям с общественностью Самаркандского областного управления «Узагроинспекции» Абдували Худоёров. – Кроме цветов А. Собиров получает со своих 17 гектаров хорошие урожаи зерновых и другой сельскохозяйственной продукции. Теперь ассортимент его хозяйства пополнился и цветами.

Сам фермер говорит, что от реализации хризантем в этом году планирует получить прибыль в размере 600 миллионов сумов. То, что проект удался, свидетельствует и то, что А. Собиров планирует расширить плантации хризантем до 3 гектаров. Фермер также планирует заняться выращиванием различных сортов роз и тюльпанов.