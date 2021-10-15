В Самаркандской области 2021 году незаконно удержано 17 млн сумов

Сегодня прошла пресс-конференция в прямом эфире на тему о проделанной работе за 9 месяцев 2021 года Службой внутреннего аудита МДО

За 9 месяцев 2021 года Службой внутреннего аудита МДО в организациях системы проведено 282 проверки, из них 106 (37%) по обращениям граждан. В результате профилактических мероприятий предотвращено хищение товаров на сумму 5,5 млрд сумов. Например, закупленные товары не включались в инвентаризацию, то есть не зачислялись на счет организации, и материально ответственные лица не определялись. Это означает, что эти товары нигде не учитывались.

К примеру в 9 городах Андижанской области на баланс организациине учлась мебель на 2,8 млрд сумов. В Мирзаабадском районе Сырдарьинской области установлено, что закупленная в январе 2021 года мебель не поступала в течение 5 месяцев и в установленном порядке а средства были перечислены на расчетный счет организации.

В результате инвентаризации имущества организаций было выявлено излишек товаров и материалов на сумму 962 млн. сумов. Или, в результате передачи 100% денег ОДО Хатырчинского района Навоийской области поставщику просроченная дебиторская задолженность составила 152 млн сумов, хотя продукты питания не были получены полностью. Из них 66 миллионов сумов за 2018-2019 года, и никаких мер по их взысканию не принималось.

От продажи имущества, в бюджет не поступали 242 млн.сумов не в Каттакурганском районе Самаркандской области — 57 миллионов, в городе Термезе Сурхандарьинской области — 72 миллиона. Объем закупок без соблюдения требований законодательства о государственных закупках составил 10,5 млрд сумов. Обход законодательства о государственных закупках ведет к коррупции и незаконному присвоению бюджетных средств в результате заключения договоров.

Например, «Реал Строй Сити», принадлежащий жене бухгалтера, входящей в приемную комиссию в отделении дошкольного образования Термеза, выиграл конкурс на 3,2 млрд сумов на текущий ремонт и на приобретение мебели. Однако Закон о государственных закупках не допускает заинтересованность сторон.

Во избежание проведения аукционов без соблюдения требований ОДО Акалтинского района Сырдарьинской области заключило 26 договоров на поставку товаров для ДОО с компаниями, принадлежащими их знакомым, в 2018-2020 годах на общюю сумму 1,4 млрд сумов. Истец подал иск в Арбитражный суд, где дело было выиграно в пользу возмещения в 283 млн.сумв пользу министерства, так как товар был заключён на завышенную сумму.

В результате профилактических мероприятий было заново поставлено на обяъвление 4 млрд сумов, до этого из-за некорректного размещения на электронном портале госзакупок объявлений о закупке товаров и текущих ремонтов, т.е. неполной информации о закупках или искусственно заниженных сроков. Обнаружено материальное хищение товаров, заработной платы и приравненных к ним выплат в размере 6,6 млрд. сумов, а также. Из них 2,4 млрд сумов было выплачено неработающим работникам.

ДОО № 291 Чиланзарского района обеспечило 32 млн сумов 8 безработным и неработающим работникам в 2020-2021 годах ГДОО №1 в Канлыкульском районе Республики Каракалпакстан 8 млн. сумов не неработающим и не существующим работникам. В Самаркандской области 2021 году незаконно удержано 17 млн сумов у 5 сотрудников, которые не работали на своих должностях обязанности.

За 9 месяцев 265 собранных документов были отправлены в правоохранительные органы для вынесения судебного решения.