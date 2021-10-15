В Самарканде строится умный город-Smart City

На улице Мирзо Бедил в Самарканде в будущем году появится «умный» городок-Humo Smart City. Его возведением занято ООО «Нурли Келажак Ишонак Сервис». «Умный» город создается на основе новейших инновационных технологий, отсюда и название- Smart City.

Этот комплекс расположен на юго-западе Самарканда, в центре древнего и вечно молодого города. Общая площадь «умного» городка Humo Smart City составляет 12 га, а стоимость проекта - 720 млрд сумов. Здесь начато строительство всего 34 многоэтажных домов. Количество квартир - 2542. Также в городке строятся современные дома-таунхаусы-площадью 200 квадратных метров на 70 семей. Humo Smart City рассчитан на проживание более 10 000 человек. С процессом строительства журналисты Самаркандской области ознакомились во время пресс-тура, организованного областным управлением строительства.

-В ноябре 2019 года мы начали строительство Humo Smart City, современного «умного» городка с высоким уровнем комфорта, - сказал Акбарали Каюмов, основатель ООО «Нурли Келажак Ишонак Сервис». – Весь процесс строительства будет состоять из трех этапов, первый из которых завершится в марте 2022 года, второй - в сентябре того же года, а третий этап - в третьем квартале 2023 года.

В настоящее время реализуется первый этап, на стадии завершения строительство 8 восьмиэтажных жилых домов, в том числе 384 квартиры, полный ввод в эксплуатацию намечен на март 2022 года. Во время «дорожной журналистики» представителям СМИ рассказали также о строительстве частного детского сада, общеобразовательной школы, торгово-развлекательного комплекса. Кроме того, на месте будет создана удобная инфраструктура, оказывающая разнообразные услуги населению.

-В городке намечается 25 объектов для обслуживания населения, - сказал Карим Сафаров, исполнительный директор Humo Smart City. - Включая современное здание средней школы на 2500 учеников, частное дошкольное учреждение на 800 воспитанников, гостиницу, торговый комплекс, центр стоматологии, медицинский центр, универсальный спортивный стадион, крытые и открытые игровые площадки, многопрофильный женский центр на 1000 мест, 1760 подземных и 780 наземных парковок на 2540 машин.

Проект «умного» города сегодня реализуется во многих европейскмх странах. Smart City создаются для улучшения качества жизни с помощью информационных технологий городской интеграции, позволяющих повысить эффективность обслуживания граждан.

Зарина Хакбердиева