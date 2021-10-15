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  • 15 октябрь 2021 15:18
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В Самарканде водитель автобуса рисковал жизнью пассажиров

 В Самарканде водитель автобуса рисковал жизнью пассажиров

 

 

В Самарканде водитель автобуса, принадлежащий одной из пассажирских компаний, поставил под угрозу жизнь пассажиров. Экстремальное видео снято на территории микрорайона, поворот на Сартепо.

 

На кадрах видно, как водитель общественного транспорта, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу. Таким образом, он поставил под угрозу жизнь пассажиров и транспортных средств, передвигавшихся в обратном направлении.

 

Надеемся, что власти примут меры против этого водителя в соответствии с законом.

 


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