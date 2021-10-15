Саммит женщин-спикеров парламентов стран мира в 2022 г. планируется провести в Самарканде

13 октября 2021г. делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Т.Нарбаевой приняла участие на пленарном заседании «Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия» третьего Евразийского женского форума в российском городе Санкт-Петербург.

В работе заседания приняли участие около 350 делегатов из 110 стран, в том числе женщины-парламентарии из Азербайджана, Бангладеша, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Габона, Мозамбика, Монголии, Молдовы, Никарагуа, Таджикистана, Туркменистана, Зимбабве и Ирана, представители исполнительных органов власти, руководители международных и неправительственных организаций, а также представители деловых кругов, общественных и академических организаций.

Пленарное заседание Евразийского женского форума открыла Председатель Совета Федерации России В. Матвиенко.

На мероприятии обсуждены последствия пандемии в реализации прав и возможностей женщин, вопросы обеспечения гендерного равенства, повышения роли женщин в решении социально-экономических и гуманитарных задач, а также укрепления международного сотрудничества.

На мероприятии выступила Председатель Сената Олий Мажлиса Т. Нарбаева. Глава верхней палаты парламента Узбекистана подробно проинформировала участников о ключевых результатах реформ и преобразований, проводимых под руководством Президента Ш. Мирзиёева, политических инициативах, а также комплексе мер по расширению прав и возможностей женщин в стране.

Отмечено то, что в Узбекистане реализация гендерной политики и защиты прав женщин возведены в ранг основополагающих приоритетов государственной политики. Выражена также готовность узбекской стороны поделиться своим опытом в области продвижения прав женщин и гендерного равенства с международным сообществом и изучить передовой опыт других стран в этом направлении.

Участники пленарного заседания приглашены на следующий 14-й Саммит женщин-спикеров парламентов стран мира, который планируется провести в 2022 г. в Самарканде.





Выступившие в ходе мероприятия главы делегаций других государств поделились опытом своих стран по преодолению последствий пандемии, защите прав и интересов женщин, продвижению гендерного равенства, достижению устойчивого развития, а также результатами проводимых реформ.





По итогам заседания разработаны рекомендации, направленные на усиление гендерного равенства.