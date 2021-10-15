Секретность снята

До недавнего времени деятельность Самаркандского филиала Государственного унитарного предприятия «Центр оказания услуг агропромышленному комплексу» при «Узагроинспекции» являлась закрытой для общественности. Благодаря проводимой в стране политике открытости «железный занавес» с этой организации снят. Об этом сообщает газета "Народное слово".

Основной ее задачей является сертификация качества хлопкового волокна, зерна, семян и урожая сельскохозяйственных культур. Объективные данные по таким параметрам раньше предпочитали не разглашать, поэтому деятельность данной организации считалась закрытой, а данные о применяемых здесь технологиях были доступны ограниченному кругу лиц.

—В последние годы субъекты экономики осуществляют деятельность с ориентиром на экспорт готовой продукции, — говорит руководитель Центра Рахмонкул Тураев. — Главным критерием конкурентоспособности любой продукции на мировом рынке является качество. При этом с каждым годом усиливается конкуренция. Поэтому фермеры, ученые-селекционеры заинтересованы в объективной экспертной оценке качества урожая и семян.

Растущая заинтересованность сельхозпроизводителей в сертификации продукции обусловлена и горьким опытом. Несколько лет назад предприниматели реализовали самаркандским фермерам завезенные из-за рубежа семена картофеля. Значительная часть посадочного материала, которая не прошла сертификацию, сгнила и земледельцы понесли убытки.

Для сертификации сельхозпродукции в соответствии с международными стандартами в Центре оказания услуг агропромышленному комплексу полностью модернизировали имеющиеся лаборатории. Сегодня они соответствуют международным стандартам. Здесь осуществляется сертификация семян зерна, хлопка, табака, хлопкового волокна, комбикормов для птицеводства. Выдаются также экспертные заключения на качество посадочного материала картофеля и кукурузы, завозимого из Российской Федерации.

—При лабораторных исследованиях, например, хлопкового волокна анализируется способность сырья пропускать воздух, удельная разрывная нагрузка и длина, — продолжил Р. Тураев. — Критериями для семян зерновых культур является высокая урожайность и устойчивость к заболеваниям. Для определения таких параметров необходимо не только современное оборудование и технологии, но и специальный микроклимат в лабораториях. Созданные у нас условия полностью соответствуют этим требованиям.

Сегодня исследовательская база Самаркандского филиала выходит на новый уровень. В настоящее время решены организационные вопросы по строительству в Самарканде в 2022 году на основе государственно-частного партнерства еще одной современной лаборатории, которая будет специализироваться на мониторинге качества посевного материала, оказывая услуги фермерам Самаркандской, Джизакской, Навоийской и Кашкадарьинской областей.