На корейском кладбище в Самарканде крадут гранитные плиты





-Не побоялись ничего, ни Бога, ни Аллаха. По приданию, если кто-нибудь тронет могилу умершего, то его обязательно накажет Всевышний.

Владимир Кан последние месяцы приезжает на могилу супруги чаще, чем за последние годы. Ведь по традиции, корейцы посещают кладбище всего два раза в год – во время праздников Чусок и Хансик- «родительского дня». Он до сих пор в ужасе от увиденного- кто-то украл гранитные плиты с могилы.

-Мы заметили кражу 21 сентября, когда был осенний «родительский день»,-говорит В.Кан. –В этот день обычно все корейцы посещают место захоронения родных. До этого последний раз я был 27 июня. Тогда все было на месте. За летний период грабители сняли с могилы облицивочную гранитную плитку.

Памятник супруге Владимир Кан поставил в 2015 году, через год после того, как она скончалась от рака головного мозга. Установка памятника, ограда, облагораживание могилы вдовцу обошлось дорого -около трех тысяч долларов. Все это было сделано за деньги дочери, которая вместе с семьей постоянно проживает в Южной Корее.

Это кладбище называется интернациональным. Здесь захоронены представители не только корейской нации, но и русской, турецкой, азербайджанской. Можно увидеть таблички также с узбекскими именами. Насчитывается около пяти тысяч могил. Родственники ушедших последние два-три месяца стали замечать, что с могил стали пропадать гранитные плиты. А вот с одной могилы неизвестные люди умудрились снять целое надгробие.

Рядом еще одна «очищенная» злоумышленниками могила- заслуженного тренера Республики Узбекистан по тяжелой атлетике Хван Анатолия Владимировича. К сожалению, с родственниками усопшего связаться не удалось, но, им явно придется в очередной раз потратиться на восстановление могилы. Пострадавших мест захоронений от рук грабителей около десяти. И, что самое интересное, крадут именно черный гранит. По словам родственников умерших, он стоит гораздо дороже белого мрамора- примерно 90 долларов за квадратный метр.

-Черный гранит, который обычно используется для изготовления могильных камней, завозится с Украины,-говорит наш фигурант. –Вообще гранит более твердый материал, соответственно, он и дороже.

Интернациональное кладбище находится на Супере, недалеко от мусорного полигона. Общая площадь его территории составляет 54 гектара земли, а охраняют такое огромное место всего два сторожа. Погост с трех сторон не огорожен. Понятно, что кладбищенские воришки не используют парадные входы. Серьезной охраны здесь нет, а камер видеонаблюдения уж тем более. По словам одного их охранников кладбища, случаи с воровством происходят частенько. В прошлом году неизвестные снимали могильные цепи.

Родственники умерших, чьи могилы пострадали, в том числе и Владимир Кан неоднократно обращались в органы внутренних дел. Найти и наказать виновных до сих пор не удалось, так как заявление пока нигде не принимается. Дело в том, что, по словам Владимира Кана, одно госучреждение направляет заявителя на другое, ссылаясь на то, что данное кладбище территориально не расположено на их участках. И так по кругу. В итоге мужчина был вынужденно обратиться в Народную Приемную Президента.

За повреждение места захоронения предусмотрена уголовная ответственность. В качестве наказания виновным может грозить штраф, обязательные, исправительные, принудительные работы, арест или лишение свободы на определенный срок. Пострадавшие считают, что стражам правопорядка трудно будет найти виновных, чтобы требовать с них возместить нанесенный материальный ущерб. Они опасаются, что, в конечном счете, придется оплачивать честным людям.

Зарина Хакбердиева