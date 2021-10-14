Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в квартире в Каттакургане

Жители улицы, где находился дом, где произошел взрыв, в течение года обращались в официальные органы с просьбой о помощи.

8 октября в одном из домов Каттакурганского района Самаркандской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Как пишет пресс-секретарь Генпрокуратуры, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по статье 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса по факту взрыва газа в одном из жилых домов города Каттакурган, в результате которого пострадали два человека. СО при Каттакурганском ОВД проводятся следственные действия» — говорится в сообщении.

Как сообщает изучившее ситуацию издание Zarnews, жители улицы, где находился дом, где произошел взрыв, в течение года обращались в официальные органы с просьбой о помощи.

Сообщается, что в доме 145 по улице Ташкентская города Каттакурган отсутствовали газопроводы. За стеной квартиры проложены 4 больших (6-килограммовых) и один маленький (1-килограммовый) газопроводы для населения, принадлежащих автозаправочным станциям. Жители считают, что именно эти огромные трубы вышли из строя, и утечка газа стала причиной несчастного случая.

Хозяин квартиры Кахраман Султанов рассказал, что в день взрыва в квартире находился гость из соседнего Казахстана. Они сидели, разговаривая до рассвета. Когда произошел взрыв около 04:15 утра, они все еще не спали и сразу же вышли на улицу. Тем не менее, два человека получили ожоги. В частности, гость из Казахстана был госпитализирован с серьезными ожогами. От взрыва пострадал и брат хозяина дома.

Отмечается, что жители, проживающие в этом районе, уже более года обращались в ряд ведомств регионального и республиканского уровня по поводу возможности взрыва.

«Жители махалли «Кухнадам» города Каттакурган, улицы Ташкент, в том числе наше жилье, дети и мы сами уже несколько лет находимся под угрозой взрыва. Мы неоднократно обращались по этому поводу в хокимият Каттакургана, прокуратуру. Для нашей безопасности газовая магистраль высокого давления не была удалена с нашей улицы. После того, как на территории был построен ряд автозаправочных станций, из квартир жителей были проведены опасные для жизни газопроводы высокого давления. В результате в 2015 году произошел мощный взрыв газа, который просочился из газопроводов высокого давления в подвал дома № 147 по улице Ташкентской. Даже после этого трубы не были перемещены. Многие квартиры, люди, дети могут пострадать, если эти трубы высокого давления не перемещаются...» - говорится в обращении граждан.

В ответных письмах гражданам, в том числе в письме хокимията, говорится, что в целях обеспечения исполнения правовых актов по соблюдению правил безопасности в процессе эксплуатации данных объектов специалистами «Саноатгеоконтехназорат» была проведена экспертиза.

Начальник отдела газоснабжения «Каттақўрғоншахаргаз» Шавкат Абдусаломов отреагировал на ситуацию.

Мы открыли трубы для изучения ситуации. Отсюда идет небольшой газопровод, идущий к жителям одного Каттакурганского района, и большой газопровод, идущий к нескольким АЗС, которые получают газ из четырех Каттакурганских районов. Мы увидели, что в небольших трубах, идущих для жителей, не было неисправностей. Теперь мы осматриваем большие трубы, а затем определим состояние.

Издание отмечает, что после того, как трубопровод был полностью выкопан, один из крупных газопроводов, тянущихся к АЗС, взорвался, и стало известно, что газ разлетелся с него. Это подтвердили жители и представители предприятия газоснабжения.

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