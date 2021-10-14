В Самарканде водитель заснул за рулем и врезался в бетонное ограждение: пассажиры авто погибли на месте

В Булунгурском районе Самаркандской области произошло смертельное ДТП в результате того, что водитель уснул за рулем и превысил скорость. Об этом сообщает Repost со ссылкой на пресс-службу областного УВД.

14 октября текущего года примерно в 06:20 на 1050-км автомобильной дороги М-39 водитель автомобиля марки «Nexia» превысил скорость и уснул во время вождения. В результате этого автомобиль врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В следствие ДТП в автомобиле возник пожар.

Двое пассажиров, которые были в салоне автомобиля скончались от полученных травм на месте происшествия, а водитель доставлен в медицинское объединение. По происшествию проводится следственные действия.