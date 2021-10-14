» » » В Самарканде водитель заснул за рулем и врезался в бетонное ограждение: пассажиры авто погибли на месте
﻿
  • 14 октябрь 2021 14:18
  • 255

В Самарканде водитель заснул за рулем и врезался в бетонное ограждение: пассажиры авто погибли на месте

В Самарканде водитель заснул за рулем и врезался в бетонное ограждение: пассажиры авто погибли на местеВ Булунгурском районе Самаркандской области произошло смертельное ДТП в результате того, что водитель уснул за рулем и превысил скорость. Об этом сообщает Repost со ссылкой на пресс-службу областного УВД.

 

14 октября текущего года примерно в 06:20 на 1050-км автомобильной дороги М-39 водитель автомобиля марки «Nexia» превысил скорость и уснул во время вождения. В результате этого автомобиль врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В следствие ДТП в автомобиле возник пожар.

 

Двое пассажиров, которые были в салоне автомобиля скончались от полученных травм на месте происшествия, а водитель доставлен в медицинское объединение. По происшествию проводится следственные действия.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде Lacetti на большой скорости врезался в стену дома: двое погибли

В Самарканде Lacetti на большой скорости врезался в стену дома: двое погибли

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области Spark въехал в бетонное ограждение. Есть погибший

В Самаркандской области Spark въехал в бетонное ограждение. Есть погибший

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде водитель КАМАЗ уснул за рулем и врезался в Isuzu

В Самарканде водитель КАМАЗ уснул за рулем и врезался в Isuzu

Новости Самарканда
﻿
На трассе в Самаркандской области водитель

На трассе в Самаркандской области водитель "Ласетти" заснул за рулем: погибли 2 человека

Новости Самарканда
﻿
Двое молодых людей погибли в результате аварии

Двое молодых людей погибли в результате аварии

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика