С сегодняшнего дня,14 октября, в Самаркандской области стартует досрочное голосование

Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Президентом может быть избран гражданин Узбекистана не моложе тридцати пяти лет, свободно владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.

Решением Центральной избирательной комиссии от 5 октября 2021 года досрочное голосование будет проводиться с 14 октября 2021 года до 20 октября включительно. Время досрочного голосования на избирательном участке было назначено с 9:00 до 19:00.

На президентских выборах в этом году за четыре дня ожидается, что досрочно проголосуют 5% от всего числа избирателей Самаркандской области. В регионе принимать участие в выборах имеют право около 2 187 000 человек.

Освещать процесс выборов будут 98 журналиста и блогера, которые прошли аккредитацию Центризбиркома.