Слухи о распространении сибирской язвы в Самаркнде не нашли своего подтверждения

В социальных сетях появилась информация о распространении в селе Танишка махалли "Узбекистан" Нарпайского района Самаркандской области заболевания сибирская язва среди животных, которое передалось через непригодное к употреблению мясо.

Данное обстоятельство глубоко изучалось специальным штабом, созданным при Государственном комитете по ветеринарии и развитию животноводства.

Полученные в ходе изучения образцы прошли тщательную проверку в лабораториях Республиканского государственного научного центра по диагностике болезней животных и безопасности продовольствия, и в них не были обнаружены возбудители болезни.

Напоминаем, сибирская язва — чревычайно опасное инфекционное заболевание, тяжело протекает и может вызвать септицемию, привести к тяжелой интоксикации и появлению карбункулов. Заразится могут все виды сельскохозяйственных, домашних и диких животных, также легко передается от животного человеку.

С учетом того, что возбудители болезни могут сохраняться во внешней среде до 100 лет, старые очаги заболевания находятся под контролем службы государственной ветеринарии.

Для предупреждения проникновения в нашу страну сибирской язвы территориальной государственной ветеринарной службой в соответствии с календарным планом систематически, групповым методом проводятся профилактические работы по вакцинации сельскохозяйственных животных, подверженных заболеваемости.

Работа по вакцинации определяется исходя из природных особенностей и эпизоотической ситуации каждого региона. Обычно вакцинация проводится сезонно, в весенные и осенние месяцы,а обязательная вакцинация — в любое время года.

Нужно отметить, в 2020 году проведена профилактическая прививка против сибирской язвы всего 36,7 млн голов скота, в 2021 году — всего 26,4 млн голов.

Выполнена профилактическая вакцинация более 10,0 млн голов скота, у которых до конца года заканчивается активность иммунитета. То есть, обеспечена полная иммуная активность. В запасах Государственной ветеринарной службы имеется 6,4 млн доз вакцины.

За истекший период текущего года были проведены проверки 3021 образца почвы из старых очагов и кожи 84,1 тысячи голов крупного рогатого скота и баранов, в которых не были обнаружены следы заболевания.

Инфомационная служба Государственного

комитета ветеринарии и развитию животноводства