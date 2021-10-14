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  • 14 октябрь 2021 7:39
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В Самаркандской области «Нексия» насмерть сбила девятилетнего мальчика, пытаясь избежать аварии с другим авто

В Самаркандской области «Нексия» насмерть сбила девятилетнего мальчика, пытаясь избежать аварии с другим авто6 октября текущего года в Булунгурском районе Самаркандской области случилось ДТП, в котором 21-летний водитель «Нексии» передвигался на высокой скорости и сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу, передают Новости mail.ru.

Сообщается, что водитель пытался сделать обгон впереди идущего автомобиля и выехал на встречную полосу. Далее, чтобы избежать столкновения с другой машиной, авто влетело в ребенка, который переходил дорогу.

 

Мальчика доставили в медицинское учреждение, но врачам не удалось его спасти. В настоящее время по факту смертельной аварии проводится доследственная проверка.


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