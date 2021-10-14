В Самаркандской области «Нексия» насмерть сбила девятилетнего мальчика, пытаясь избежать аварии с другим авто

6 октября текущего года в Булунгурском районе Самаркандской области случилось ДТП, в котором 21-летний водитель «Нексии» передвигался на высокой скорости и сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу, передают Новости mail.ru.

Сообщается, что водитель пытался сделать обгон впереди идущего автомобиля и выехал на встречную полосу. Далее, чтобы избежать столкновения с другой машиной, авто влетело в ребенка, который переходил дорогу.

Мальчика доставили в медицинское учреждение, но врачам не удалось его спасти. В настоящее время по факту смертельной аварии проводится доследственная проверка.