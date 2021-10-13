Жители социального жилья в Акдарье уже 4 месяца живут без доступа к канализации

С такой жалобой обратились жители Социального жилья, расположенного в махалле «Дахбед» Акдарьинского района. В письме говорится, что они на протяжении четырех месяцев живут со зловонием, исходящим из подвала дома.

Согласно документам, предоставленным zarnews.uz, за последние месяцы население обращалось в районный хокимият трижды. Во всех ответных письмах говорилось, что «подвал этого дома отремонтирован».

Аргументы сторон за последние несколько месяцев противоречат друг другу. С одной стороны, местные чиновники утверждают, что жильцы дома неправильно пользуются канализационной системой, наполняют ее бытовыми отходами. Но с другой-жители говорят, что канализационные ямы расположены очень близко к дому, к тому же они уже давно переполнены.

Проблема, которая привела к нескольким месяцам антисанитарных условий во всем многоэтажном доме, на самом деле довольно проста и вполне решаема, пишет редакция. Нужно только своевременно хорошо прочистить канализационные пути. В общем, системы для очистки канализационной ямы нет. Вот уже два года, как население часто страдает от стойкого неприятного запаха подвала.

В администрации Акдарьинского района и в управлении по благоустройству сообщили, что подвал и канализационные колодцы будут очищены в течение суток. Оговорено, что с населением будет подписан договор на оказание регулярных услуг по предотвращению этой проблемы.