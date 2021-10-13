На ремонт махаллей выделено 1 миллиард 70 миллионов сумов

В Самарканде в этом году на основе государственно-частного партнерства были построены административные здания махаллинских сходов граждан «Маданият», «Орзу», «Увайсий», «Боги Феруза», «Давлатшох Самаркандий», а в махаллях «Ургути» и «Мулиён Пойон» строительство велось путем хашара.

«Вновь созданным махаллям «Корасув», «Баходир Ялангтуш» и «Шодийона» предоставлены здания махаллей за счет средств общественного благотворительного фонда «Махалля»»,-говорится в сообщении горхокимията.

Для проведения реконструкционных работ в махаллях «Сиёбча» (600 млн), «Хофиз Шерози» (100 млн), «Дустлик» (120 млн), «Сарбадорлар» (15 млн), «Ибрагимходжа» (15 млн), «Регистан» (15 млн), «Ширин» (75 млн), «Халифаи Ибрагим» (10 млн), «Бахор» (70 млн), «Марифат» (20 млн), «Ипак Йули» (15 млн) и «Мехнат» (15 млн) из местного бюджета области и города выделено 1 миллиард 70 миллионов сумов.