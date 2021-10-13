» » » На ремонт махаллей выделено 1 миллиард 70 миллионов сумов
﻿
  • 13 октябрь 2021 9:32
  • 252

На ремонт махаллей выделено 1 миллиард 70 миллионов сумов

В Самарканде в этом году на основе государственно-частного партнерства были построены административные здания махаллинских сходов граждан «Маданият», «Орзу», «Увайсий», «Боги Феруза», «Давлатшох Самаркандий», а в махаллях «Ургути» и «Мулиён Пойон» строительство велось путем хашара.

 

На ремонт махаллей выделено 1 миллиард 70 миллионов сумов

 

«Вновь созданным махаллям «Корасув», «Баходир Ялангтуш» и «Шодийона» предоставлены здания махаллей за счет средств общественного благотворительного фонда «Махалля»»,-говорится в сообщении горхокимията.

 

Для проведения реконструкционных работ в махаллях «Сиёбча» (600 млн), «Хофиз Шерози» (100 млн), «Дустлик» (120 млн), «Сарбадорлар» (15 млн), «Ибрагимходжа» (15 млн), «Регистан» (15 млн), «Ширин» (75 млн), «Халифаи Ибрагим» (10 млн), «Бахор» (70 млн), «Марифат» (20 млн), «Ипак Йули» (15 млн) и «Мехнат» (15 млн) из местного бюджета области и города выделено 1 миллиард 70 миллионов сумов.


Похожие статьи:
﻿
На начало занятий в школах Самарканда выделено 2 млрд 280 млн сумов

На начало занятий в школах Самарканда выделено 2 млрд 280 млн сумов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде за 3 месяца было выделено около 3 трлн. сумов кредитов

В Самарканде за 3 месяца было выделено около 3 трлн. сумов кредитов

Новости Самарканда
﻿
Предприятию в Самаркандской области могли начислить лишнюю задолженность почти на 63 млн сумов

Предприятию в Самаркандской области могли начислить лишнюю задолженность почти на 63 млн сумов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде стартовал проект по улучшению системы водоснабжения стоимостью в $2,6 млн.

В Самарканде стартовал проект по улучшению системы водоснабжения стоимостью в $2,6 млн.

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде из выездной кассы автомобиля украли пенсии на 60 млн сумов

В Самарканде из выездной кассы автомобиля украли пенсии на 60 млн сумов

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика