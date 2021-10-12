» » » 14 октября в Самарканде стартует досрочное голосование
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  • 12 октябрь 2021 17:25
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14 октября в Самарканде стартует досрочное голосование

В регионах Самаркандской области с 14 октября стартует досрочное голосование на выборах президента Республики Узбекистан для лиц, которые в день голосования возможно будут в отъезде или отсутствовать по месту жительства. Об этом сообщили на очередном заседании 7-й Самаркандской окружной избирательной комиссии.

 


 

Решением Центральной избирательной комиссии от 5 октября 2021 года досрочное голосование будет проводиться с 14 октября 2021 года до 20 октября включительно. Время досрочного голосования на избирательном участке было назначено с 9:00 до 19:00.

 

Досрочное голосование на избирательных участках, созданных при дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан за рубежом, осуществляется с 9:00 до 19:00 местного времени по месту нахождения этих избирательных участков.

 

Избирательные участки готовы принять избирателей для досрочного голосования,-отметили на заседании. Центральная избирательная комиссия обеспечила участковые избирательные комиссии бюллетенями для голосования и необходимыми канцелярскими принадлежностями, а также средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

 

На президентских выборах в этом году за четыре дня ожидается, что досрочно проголосуют 5% от всего числа избирателей Самаркандской области. В регионе принимать участие в выборах имеют право около 2 187 000 человек.

 

По окончании заседания была проведена пресс-конференция, на которой рассказали о деятельности окружной избирательной комиссии и проводимой в регионе избирательной кампании.

 

Представителям региональных СМИ были вручены мандаты об аккредитации Центральной избирательной комиссии. На данный момент в области аккредитовано 94 журналиста и блогера.

 

Зарина Хакбердиева


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