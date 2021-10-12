В Самарканде зачитали приговор мужчине, убившему 50-летнего гражданина гвоздем

В Самарканде был зачитан приговор мужчине, убившему 50-летнего гражданина гвоздем, сообщает UzNews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Согласно приговору Ургутского районного суда по уголовным делам Б.С. приговорен к 18 годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что самаркандец гвоздем до смерти забил мужчину на глазах у прохожих. Позднее обвиняемый в преступлении рассказал подробности касаемо данного инцидента.

Как сообщил мужчина, после приема пищи он собирался уйти, однако к нему подошел гражданин схватил за руку.

«Попросил чтобы я купил ему водки. Я купил ему 100 грамм водки и попросил оставить меня в покое, после чего он схватил меня сзади и начал оскорблять. Я предупреждал его словами, мол, вы пожилой человек, мне нужно уходить, потише, меня домашние ждут. Не получилось» — сказал обвиняемый.

Также мужчина добавил, что подошедший к нему гражданин начал оскорблять его мать и сестренку.

«Я его больше 10 раз просил остановиться. Потом я ударил его рукой по лицу, а затем начал пинать ногами. И даже тогда он не переставал оскорблять. Я хотел его запугнуть гвоздем, но воткнул его в левую грудную область. 4 раза ударил гвоздем. И тогда приехала скорая помощь и забрала в больницу. Про меня никто не спрашивал. И тогда я сам по собственному желанию отправился за скорой помощью» — объяснил мужчина.