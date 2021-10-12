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  • 12 октябрь 2021 10:31
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Обещанное выполнено…

Хоким области Э.Турдимов во время открытого диалога с жителем Иштыханского района Ойбеком Мадатовым пообещал женить молодого человека после того, как будут решены другие просьбы обратившегося.

 

Обещанное выполнено…

 

Иштыханец во время приема граждан попросил у хокима инвалидную коляску и обувную мастерскую. Вместе с этим власти помогли отремонтировать дом, в котором он проживает, и оснастить его мебелью. Кроме этого, мужчине с целью улучшения семейного положения передали дойную корову.

 

Сообщается, что Ойбек Мадатов после благоустройства женился на местной жительнице Иштыханского района.


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