В Китабском районе откроется филиал свободной экономической зоны «Ургут»

Кандидат в Президенты от Либерально-демократической партии УзЛиДеП ​​Шавкат Мирзиёев во время встречи с избирателями Кашкадарьинской области поделился перспективами на будущее. Основываясь на положительном опыте работы в Ургуте, он объявил об открытии филиала свободной экономической зоны «Ургут» в Китабском районе.

«Основываясь на положительном опыте работы в Ургуте, в Китабском районе будет открыт филиал свободной экономической зоны «Ургут».

Кроме того, промышленные газовые сети Нишанского, Китабского, Гузарского и Яккабагского районов будут модернизированы, а предприниматели этого региона будут обеспечены бесперебойной энергией.

На эти цели государство выделит 600 миллиардов сумов. Кроме того, дополнительно 150 миллиардов сумов будут ежегодно выделяться на бизнес-инфраструктуру в Чиракчи, Миришкоре, Дехканабаде и Шахрисабзе.

Кроме того, 300 объектов государственной собственности будут реализованы предпринимателям на открытых аукционах», - сказал Шавкат Мирзиёев.