Открыта регистрация на ежегодный благотворительный забег Samarkand Half Marathon

С 5 по 7 ноября в Самарканде пройдёт ежегодный благотворительный забег Samarkand Half Marathon. Трехдневная программа преследует не только спортивные цели, но также образовательные и культурные. Над ними кропотливо работали заинтересованные организации в лице Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры совместно с Министерством туризма и спорта и хокимиятом Самаркандской области.

Главная цель проекта — привлечь внимание общественности к проблеме инклюзивности на объектах культуры и искусства страны, а также популяризация здорового образа жизни и развитие спортивного туризма в Узбекистане.

«В этом году все вырученные средства будут направлены на трудоустройство лиц с инвалидностью в культурных учреждениях нашей страны. Мы рады, что мероприятие привлекает как участников с разных городов нашей страны, так и из-за рубежа. Для всех участников будут созданы все необходимые условия, безопасность, питание и насыщенная культурно-образовательная программа», - отметила заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева.

Особый акцент организаторы уделили трассе полумарафона. Она сертифицирована ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS и является одной из самых красивых и интересных: на протяжении всего маршрута участники забега увидят все ключевые достопримечательности города. А стартовать участники будут рядом с историческим ансамблем Регистан.

И так, 5 и 6 ноября будут посвящены образовательной и культурной программам, в рамках которых гостей и участников забега ждут концерты и кинопоказы, а 7 ноября состоится сам забег.

Каждый зарегистрированный участник получит футболку забега, брендированную сумку и номер с чипом, который позволит определить точное время финиша. Все участники, уложившиеся в лимит времени для каждой дистанции, получат на финише памятные медали финишёров. Для победителей учреждён призовой фонд. Мужчины и женщины в абсолютном зачёте с 1-го по 3-е места будут награждены денежными призами.

Для участников забега будут доступны три дистанции: полумарафон (21 км), забег на 10 км и дистанция в 2 км. А также отдельная категория — Скандинавская ходьба

(2 км).

Регистрация на забег открыта на сайте samarkandhalfmarathon.uz. Стоимость участия - от 100 тыс. сумов.

«Проект Самаркандского полумарафона уже по праву можно считать самым крупным беговым событием в стране. Бренд Полумарафона узнаваем, забег всего за несколько лет своего существования обрёл свою репутацию, богатый опыт и масштаб. Именно такие благотворительные спортивные инициативы помогают людям с ограниченными возможностями получить доступ к объектам культуры и интеграцию в социальную и общественную жизнь страны», - сказал заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта РУз Азиз Абдухакимов.

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