Перевал, соединяющий Кашкадарью с Самаркандом, будет реконструирован на основе государственно-частного партнерства. Об этом сообщилШавкат Мирзиёев в ходе встречи с избирателями Кашкадарьинской области.

«В целях создания благоприятных условий для одного миллиона человек в Китабе, Шахрисабзе, Яккабаге и Камаши перевал, соединяющий Кашкадарью с Самаркандом, будет реконструирован на основе государственно-частного партнерства, а также будет изучена экономическая эффективность строительства тоннеля.

В течение ближайших пяти лет в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалля» будут проведены масштабные работы по благоустройству и строительству в 140 селах и махаллях, на которые будет выделено 1,6 трлн. сумов.

Одной из самых актуальных проблем, стоящих перед населением региона, является жилищный вопрос. В этом году в Народную приемную на получение жилья обратились 6000 человек, что является самым высоким показателем в стране», - сказал Шавкат Мирзиёев.