Сертификация качества урожая сельскохозяйственной отрасли

Для журналистов Самаркандской области организован пресс-тур по региональному филиалу Государственного унитарного предприятие «Центр оказания услуг агропромышленному комплексу» при «Узагроинспекции». Представители СМИ были подробно проинформированы о работе, проделанной Самаркандским филиалом за 9 месяцев текущего года.





Самаркандский филиал ГУП предоставляет лабораторные услуги и занимается сертификацией качества хопкового волокна, зерна, семян и урожая сельскохозяйственной отрасли. В частности, в лаборатории проанализированы и предоставлены сертификаты соответствия более двухсот тысяч тонн зерновой продукции, поступившей на зерновые предприятия АО «Уздонмахсулотлари»

Исследовательская база государственного унитарного предприятия занимается также изучением качества семян табака, картофеля, кукурузы. За отчетный период времени были взяты пробы и проанализирована 1 тысяча 8 килограммов семян табака, также исследованы семена картофеля, ввезенные из России в регион.

В Самаркандском филиале ГУП «Центр оказания услуг агропромышленному комплексу» при «Узагроинспекции» планируется строительство нового современного лабораторного корпуса с целью дальнейшего повышения качества и эффективности оказываемых услуг. Планируется установка современного оборудования и расширение спектра услуг.

Зарина Хакбердиева