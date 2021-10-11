Светлая и вечная память

Преподаватель Самаркандского государственного университета, академик Академии наук «Турон» Абдусалом Самадов. Это был мудрый и терпеливый человек, настоящий сын благородного Самарканда.





Он родился в 1955 году в махалле «Богимайдон» в семье учителей начальных классов Абдусамада Рахимова и Аноры Махмудовой. Абдусалом Самадов окончил среднюю школу № 25 с золотой медалью, а затем продолжил образование на факультете таджикской и узбекской филологии СамГУ г.Саркаманда.

В 1977-80 годах Абдусалом Самадов начал свою трудовую деятельность в действующей в то время газете «Хакикати Узбекистон», ныне «Овози тожик». Он был художественным работником, работал специальным корреспондентом и переводчиком, а затем продолжил работу на факультете таджикской филологии.

Абдусалом Самадов на протяжении многих лет работал заведующим кафедрой таджикской литературы, заместителем декана, в последующем деканом факультета таджикской филологии.

Академик Академии «Турон» опубликовал более 15 монографий и диссертаций, около 20 учебников и учебных пособий, свыше 300 научных и общественных статей. Абдусалом ака много сил и труда потратил на изучение таджикской литературы, внес огромный вклад в развитие таджикской литературы в общеобразовательных школах Узбекистана.

Абдусалом Самадов был искренним человеком, опытным специалистом, требовательным наставником, профессиональным журналистом, блестящим человеком. Роль его супруги Нодиры Насимовой, выпускницы Самаркандского кооперативного института, в воспитание троих детей - Умеджона, Шухратжона и Парвизы очень велика.

Сегодня первенец семьи Самадовых- Умеджон Самадов - предприниматель, Шухратжон Самадов - юрист, а Парвиза Самадова - работает учительницей школы № 10 Самаркандского района.

Родные и близкие вспоминают Абдусалома Самадова как любящего и в то же время строгого отца. Он был надежным человеком, на которого всегда можно было положиться, никогда не отказывал в помощи, с удовольствием делал домашние занятия с любимыми внуками.

Абдусалом Самадов был очень внимательным и ответственным дедушкой. Сам лично отвозил и привозил внуков со школы, регулярно следил за их успеваемостью. Особенно внуки с теплотой вспоминают его интересные рассказы об истории Самарканда и его архитектурных памятниках.

Уникальный специалист в своей области, мастер своего дела, литературовед, интеллигентная личность. Он посвятил более 40 лет своей жизни воспитанию подрастающего поколения. Безвременный уход Абдусалома Самадова-это невосполнимая утрата для родных, коллег и учеников таджикского гения.

Зарина Хакбердиева