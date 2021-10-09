» » » Аэропорт «Самарканд» временно закрывается
﻿
  • 9 октябрь 2021 18:57
  • 364

Аэропорт «Самарканд» временно закрывается

Аэропорт «Самарканд» временно закрывается С 20 октября по 20 ноября 2021 года международный аэропорт «Самарканд» временно приостановит полеты в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса.

 

Все авиарейсы будут перенаправлены в другие международные аэропорты республики – «Навои», «Бухара», «Карши», откуда для пассажиров будет организован наземный трансфер до Самарканда.

 

На данный момент полностью завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3 105 метров и шириной 60 метров. В течение месяца предстоит произвести работы по соединению рулежных дорожек с новой взлетно-посадочной полосой и перроном.

 

Напомним, в Самарканде продолжается строительство нового аэродромного комплекса в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.


Похожие статьи:
﻿
Пресс-тур в аэропорт Самарканда: новый терминал будет запущен до конца 2021 года

Пресс-тур в аэропорт Самарканда: новый терминал будет запущен до конца 2021 года

Новости Самарканда
﻿
Обновленная гавань к саммиту ШОС

Обновленная гавань к саммиту ШОС

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде будет 4-х этажный аэропорт

В Самарканде будет 4-х этажный аэропорт

Новости Самарканда
﻿
Воздушная гавань Самарканда временно закрывается

Воздушная гавань Самарканда временно закрывается

Новости Самарканда
﻿
Самаркандский аэропорт временно приостановит обслуживание рейсов

Самаркандский аэропорт временно приостановит обслуживание рейсов

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика