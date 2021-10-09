Аэропорт «Самарканд» временно закрывается

С 20 октября по 20 ноября 2021 года международный аэропорт «Самарканд» временно приостановит полеты в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса.

Все авиарейсы будут перенаправлены в другие международные аэропорты республики – «Навои», «Бухара», «Карши», откуда для пассажиров будет организован наземный трансфер до Самарканда.

На данный момент полностью завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3 105 метров и шириной 60 метров. В течение месяца предстоит произвести работы по соединению рулежных дорожек с новой взлетно-посадочной полосой и перроном.

Напомним, в Самарканде продолжается строительство нового аэродромного комплекса в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.