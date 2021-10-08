В семейной поликлинике №2 г. Самарканда установлен рентгенмаммографический аппарат

В 2021 году в Самаркандской области зафиксировано около 4000 пациентов, состоящих на учете у онкологов региона по поводу рака молочной железы. Основной прирост онкопатологий приходится на женщин в возрасте от 45 до 65 лет. В 8-10% случаев заболевание выявляется на четвертой стадии развития. С целью выявления патологии на ранних стадиях в семейной поликлинике №2 установлен рентгенмаммографический аппарат. Сейчас он работает в тестовом режиме, но уже в ближайшее время начнет работу в штатном режиме.





Как говорилось на мероприятии, посвященном открытию маммографического кабинета, в связи с ростом числа онкологических заболеваний Управление здравоохранения Самаркандской области и Самаркандское городское медицинское объединение принимают соответствующие меры по охране здоровья граждан, раннему выявлению и своевременному лечению заболевания.

Ранее чтобы пройти маммографию на современном цифровом аппарате, многим приходилось обращаться в частные клиники. Теперь же и государственное здравоохранение Самарканда сможет предоставить женщинам такую возможность. В соответствии с указом Президента Республики Узбекистан в августе 2021 года в семейной поликлинике № 2 установлены два аппарата рентгенографии и маммографии японского производства-FUJIFILM FDR SMART X и FUJIFILM AMULET INNOVALITI на общую сумму 2 миллиарда 478 миллионов 849 тысяч 371 сумов.

-Начиная с сегодняшнего дня в Самаркандской области запускается новая программа скрининга по раннему выялению рака молочной железы у женщин в возрасте от 45 до 65 лет,-говорит Фирдавс Улмасов, директор Самаркандского филиала РСНПЦ онкологии и радиологии. –По данным Всемирной организации по борьбе с раком, основная масса патологий встречается имено в данном диапазоне возрастной категории. Скрининг программа запущена по международным стандартам. Есть основные принципы скрининга. Они заключаются в том, чтобы при осмотре женщин вероятность ошибок была минимальной. Каким путем этого можно достичь? В первую очередь, качеством установленного оборудования для проведения маммоскрининга. Цифровой маммограф, установенный в поликлинике №2, считается одним из лучших не только в разрезе областей республики, но и во всем мире. Данный проект реализован уже в Бухарской области.

Рентгеновский и маммографический кабинеты отремонтированы и оборудованы в соответствии с санитарными правилами. Рентгенмаммографический аппарат в полилинике №2 является шестым по счету, установленный в государственных медицинских учреждениях области. В ближайшие дни аналогичные изменения в области онкологии запланированы и в других регионах.

Для справки:

За 9 месяцев 2021 года в области проведено 12 579 рентгенологических обследований 8 797 человек. Из обследованных у 1269 был диагностирован острый бронхит, у 1301 - хронический бронхит, у 384 - различные заболевания костей и суставов, а у 2114 - другие патологии, и они были госпитализированы в онкологический центр для лечения.

Зарина Хакбердиева