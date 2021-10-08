В Каттакургане произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в одном из домов Каттакургана. Об этом сообщает пресс-служба районного управления газоснабжения «Каттакурганшахаргаз».

Инцидент произошел сегодня, 8 октября, в 04:15 в доме, расположенном на улице Ташкентской. В момент взрыва в комнате находились хозяин, его брат, племянник и гость из Казахстана. В результате ЧП пострадали два человека.

Предварительное расследование показало, что от задней части дома к АЗС было проложено 4 газопровода. В помещении, где произошел взрыв, не было газовой трубы.

В настоящее время со стороны ответственных лиц проводится расследование. Подробная информация о ситуации будет предоставлена.