» » » В Каттакургане произошел взрыв газа
﻿
  • 8 октябрь 2021 15:17
  • 172

В Каттакургане произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в одном из домов Каттакургана. Об этом сообщает пресс-служба районного управления газоснабжения «Каттакурганшахаргаз».

 

В Каттакургане произошел взрыв газа

 

Инцидент произошел сегодня, 8 октября, в 04:15 в доме, расположенном на улице Ташкентской. В момент взрыва в комнате находились хозяин, его брат, племянник и гость из Казахстана. В результате ЧП пострадали два человека.

 

Предварительное расследование показало, что от задней части дома к АЗС было проложено 4 газопровода. В помещении, где произошел взрыв, не было газовой трубы.

 

В настоящее время со стороны ответственных лиц проводится расследование. Подробная информация о ситуации будет предоставлена.


Похожие статьи:
﻿
Два человека погибли в результате взрыва газовоза в Самаркандской области

Два человека погибли в результате взрыва газовоза в Самаркандской области

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде погиб мужчина из-за взрыва школьного котла

В Самарканде погиб мужчина из-за взрыва школьного котла

Новости Самарканда
﻿
В Каттакургане произошел взрыв: 2 человека погибли, 5 пострадали

В Каттакургане произошел взрыв: 2 человека погибли, 5 пострадали

Новости Самарканда
﻿
В массиве Сартепа произошел взрыв

В массиве Сартепа произошел взрыв

Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Каттакургане на хлопкозаводе произошел взрыв. Есть погибшие

В Каттакургане на хлопкозаводе произошел взрыв. Есть погибшие

Новости Самарканда / Проишествия / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика