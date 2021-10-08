В Самаркандском институте ветеринарной медицины апробировали 21 вид сыра
У студентов и магистрантов Самаркандского института
ветеринарной медицины появилась возможность производить мягкие и твердые сыры,
а также кисломолочную продукцию в лаборатории биотехнологийвысшего учебного
заведения. Это стало возможным благодаря предоставленному полному комплекту технологического
оборудования в рамках международного проекта BuzNet, финансируемого Европейским
Союзом "Erasmus+".
- Самаркандский институт ветеринарной медицины участвует
во многих международных проектах,-говорит Шохиста Эшниязова, завкафедрой
Самаркандского института ветеринарной медицины. Одним из таких проектов
является BuzNet. Основной целью данного проекта является усовершенствование
специальных дисциплин, преподаваемых в ветеринарных вузах, обеспечение
взаимозаменяемости учебных программ для бакалавров и магистров с применением
кредитно-модульной системы.
Технологическое оборудование предоставлено самаркандскому
вузу в начале осени 2021 года со стороны университета Порто, Португалия. Лаборатория
по переработке молочной продукции используется в учебном процессе, а также в
научно-исследовательских целях, рассказывает участник проекта Шохиста Эшниязова.
-Наши коллеги вместе со мной побывали в университете
Порто в Португалии, в итальянских вузах Пизы и Падуи, а также в Таллинском
университете в Эстонии,-говорит Ш.Эшниязова. Мы обменивались мнениями, работали
над усовершенствованием наших учебных программ, в частности, учебных пособий по
сыроварению. Плавный переход института ветеринарной медицины на кредитно-модульную
систему дает возможность нашим студентам учиться самостоятельно, получить
помощь или совет от иностранных преподавателей и однокурсников, что укрепляет
взаимопонимание и способствует развитию навыков командной и научной
исследовательской работы.
Бакалавры, магистранты и докторанты Самаркандского
института ветеринарной медицины проводят не только лабораторно-практические
занятия, но и научно-исследовательскую работу по получению качественных,
экологически чистых сортов сыра. В лаборатории биотехнологий уже апробировали 21
вид сыра.