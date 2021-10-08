В Самаркандском институте ветеринарной медицины апробировали 21 вид сыра

У студентов и магистрантов Самаркандского института ветеринарной медицины появилась возможность производить мягкие и твердые сыры, а также кисломолочную продукцию в лаборатории биотехнологий высшего учебного заведения. Это стало возможным благодаря предоставленному полному комплекту технологического оборудования в рамках международного проекта BuzNet, финансируемого Европейским Союзом "Erasmus+".





- Самаркандский институт ветеринарной медицины участвует во многих международных проектах,-говорит Шохиста Эшниязова, завкафедрой Самаркандского института ветеринарной медицины. Одним из таких проектов является BuzNet. Основной целью данного проекта является усовершенствование специальных дисциплин, преподаваемых в ветеринарных вузах, обеспечение взаимозаменяемости учебных программ для бакалавров и магистров с применением кредитно-модульной системы.

Технологическое оборудование предоставлено самаркандскому вузу в начале осени 2021 года со стороны университета Порто, Португалия. Лаборатория по переработке молочной продукции используется в учебном процессе, а также в научно-исследовательских целях, рассказывает участник проекта Шохиста Эшниязова.

-Наши коллеги вместе со мной побывали в университете Порто в Португалии, в итальянских вузах Пизы и Падуи, а также в Таллинском университете в Эстонии,-говорит Ш.Эшниязова. Мы обменивались мнениями, работали над усовершенствованием наших учебных программ, в частности, учебных пособий по сыроварению. Плавный переход института ветеринарной медицины на кредитно-модульную систему дает возможность нашим студентам учиться самостоятельно, получить помощь или совет от иностранных преподавателей и однокурсников, что укрепляет взаимопонимание и способствует развитию навыков командной и научной исследовательской работы.

Бакалавры, магистранты и докторанты Самаркандского института ветеринарной медицины проводят не только лабораторно-практические занятия, но и научно-исследовательскую работу по получению качественных, экологически чистых сортов сыра. В лаборатории биотехнологий уже апробировали 21 вид сыра.

Зарина Хакбердиева