» » » На базе школы №59 г. Самарканда будет создана Академия футбола «Реал Мадрид»
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  • 8 октябрь 2021 9:34
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На базе школы №59 г. Самарканда будет создана Академия футбола «Реал Мадрид»

Представители испанского королевского футбольного клуба «Реал Мадрид» посетили Самаркандскую область.

 

На базе школы №59 г. Самарканда будет создана Академия футбола «Реал Мадрид»

 

 

Андрес Мунтанер, глава фонда «Реал Мадрид», и его узбекский коллега Зокир Холиков, директор футбольного клуба "El Golazo" в Ташкенте, посетили Самарканд.

 

Целью визита является создание академии мирового футбольного клуба «Реал Мадрид» в Самарканде, чтобы обеспечить участие молодых людей в спорте и вывести их в ряды всемирно известных футболистов.

 

Академия будет создана на базе школы №59 махалли «Мотрид» г. Самарканда. Гости ознакомились с ситуацией на месте, пообщались с директором учебного заведения и тренерами. Решено завершить все организационные работы до конца этого года.

 

После этого гости ознакомились с достопримечательностями Самарканда, передает управление инвестиций и внешней торговли Самаркандской области.

 

Напомним, в ходе первого международного инвестиционного форума Invest in Samarkand был подписан меморандум о сотрудничестве между администрацией Самаркандской области и испанской футбольной академией «Реал Мадрид».


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