В Институте астрономии прокомментировали видео с неизвестным объектом над Самаркандом

Накануне в соцсетях появились видео со странным летающим объектом, который был зафиксирован в небе над Самаркандом и Маргиланом 5 октября.
В Академии наук Узбекистана прокомментировали видео. Младший научный сотрудник Института астрономии Камолиддин Эргашев, отметил, что качества видеоматериалов в целом недостаточно для того, чтобы дать четкое заключение о природе этих объектов.
По его словам, если предположить по размытому следу, которые оставили за собой объекты, что на кадрах комета и ее хвост, то подтвердить этот факт по видео невозможно из-за их непонятной скорости.
Также объекты на видео невозможно характеризовать как метеоры, которые попали в атмосферу Земли, так как их яркость не является взрывной, она почти не меняется во время движения. Кроме того, такая видимая угловая скорость слишком мала для них.