В Институте астрономии прокомментировали видео с неизвестным объектом над Самаркандом

Накануне в соцсетях появились видео со странным летающим объектом, который был зафиксирован в небе над Самаркандом и Маргиланом 5 октября.

В Академии наук Узбекистана прокомментировали видео. Младший научный сотрудник Института астрономии Камолиддин Эргашев, отметил, что качества видеоматериалов в целом недостаточно для того, чтобы дать четкое заключение о природе этих объектов.

«Несмотря на то, что кадры сняты в Самарканде и Маргилане и в одно и то же время, сложно сделать однозначный вывод о том, что это был один объект. Причина в том, что тело на видео из Маргилана двойное и оставляет за собой тонкий и тусклый след. А качество видео из Самарканда, к сожалению, не позволяет подтвердить вышеизложенные факты», - отметил Эргашев.

По его словам, если предположить по размытому следу, которые оставили за собой объекты, что на кадрах комета и ее хвост, то подтвердить этот факт по видео невозможно из-за их непонятной скорости.

Также объекты на видео невозможно характеризовать как метеоры, которые попали в атмосферу Земли, так как их яркость не является взрывной, она почти не меняется во время движения. Кроме того, такая видимая угловая скорость слишком мала для них.