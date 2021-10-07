Евросоюз помогает малообеспеченным семьям Самарканда

Искандару Абдуалимову 34 года. Он живет в одном из отдаленных кишлаков Кошрабадского района Самаркандской области. Двенадцать лет назад из-за пренебрежения к правилам дорожного движения он упал с мотоцикла и стал инвалидом.

Семья молодого человека включена в список малообеспеченных семей махалли «Юкори Жуш». В рамках реализации проекта, финансируемого Европейским Союзом, на имя Искандара Абдуалимова перечислено 3 млн 730 тысяч сумов. Представители общенационального движения "Юксалиш” и центра развития уровня жизни населения "Тараккиёт” лично вручили пластиковую карту.

Проект "Повышения участия уязвимых слоёв населения в принятии решений в условиях пандемии в отдалённых сельских местностях Узбекистана” предусматривает осуществление поддержки в оказании помощи населению в отдалённых сельских местностях Андижанской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей. Проект состоит из трех компонентов.

· Раздача денежных средств 350-ти нуждающимся семьям из 12-ти отдалённых сельских местностей;

· Усовершенствование малой инфраструктуры (внутренние дороги, маленькие мосты, электропровода и столбы, трансформаторы, насосы для воды и другое);

· Обеспечение специальными комплектами против COVID-19 семейных лечебных пунктов и сельских врачебных пунктов (СЛП и СВП).

На сегодняшний день представители общенационального движения "Юксалиш” и центра развития уровня жизни населения "Тараккиёт” сформировали список нуждающихся семей и выявили проблемы малой инфраструктуры в 6-ти районах и 12-ти махаллинских сходах граждан из трёх областей республики. Таким образом, в ходе анализа выявлено, что Кошрабатский и Пахтачийский районы Самаркандской области считаются регионами с наиболее низким уровнем жизни населения и сложной инфраструктурой.

За два дня пребывания представителей общенационального движения "Юксалиш” и ННО «Тараккиет» материальную помощь всего получили 116 семей из двух районов области. На втором и третьем этапах в рамках проекта планируется усовершенствовать малую инфраструктуру и обеспечить специальными комплектами против COVID-19 семейные поликлиники и сельские врачебные пункты этих регионов.

Зарина Хакбердиева