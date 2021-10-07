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  • 7 октябрь 2021 17:19
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Евросоюз помогает малообеспеченным семьям Самарканда

Искандару Абдуалимову 34 года. Он живет в одном из отдаленных кишлаков Кошрабадского района Самаркандской области. Двенадцать лет назад из-за пренебрежения к правилам дорожного движения он упал с мотоцикла и стал инвалидом.

 


 

Семья молодого человека включена в список малообеспеченных семей махалли «Юкори Жуш». В рамках реализации проекта, финансируемого Европейским Союзом, на имя Искандара Абдуалимова перечислено 3 млн 730 тысяч сумов. Представители общенационального движения "Юксалиш” и центра развития уровня жизни населения "Тараккиёт” лично вручили пластиковую карту.

 

Проект "Повышения участия уязвимых слоёв населения в принятии решений в условиях пандемии в отдалённых сельских местностях Узбекистана” предусматривает осуществление поддержки в оказании помощи населению в отдалённых сельских местностях Андижанской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей. Проект состоит из трех компонентов.

 

·      Раздача денежных средств 350-ти нуждающимся семьям из 12-ти отдалённых сельских местностей;

·      Усовершенствование малой инфраструктуры (внутренние дороги, маленькие мосты, электропровода и столбы,      трансформаторы, насосы для воды и другое);

·      Обеспечение специальными комплектами против COVID-19 семейных лечебных пунктов и сельских врачебных пунктов (СЛП и СВП).

 

На сегодняшний день представители общенационального движения "Юксалиш” и центра развития уровня жизни населения "Тараккиёт” сформировали список нуждающихся семей и выявили проблемы малой инфраструктуры в 6-ти районах и 12-ти махаллинских сходах граждан из трёх областей республики. Таким образом, в ходе анализа выявлено, что Кошрабатский и Пахтачийский районы Самаркандской области считаются регионами с наиболее низким уровнем жизни населения и сложной инфраструктурой.

 

За два дня пребывания представителей общенационального движения "Юксалиш” и ННО «Тараккиет» материальную помощь всего получили 116 семей из двух районов области. На втором и третьем этапах в рамках проекта планируется усовершенствовать малую инфраструктуру и обеспечить специальными комплектами против COVID-19 семейные поликлиники и сельские врачебные пункты этих регионов.

 

Зарина Хакбердиева


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