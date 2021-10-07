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  • 7 октябрь 2021 16:25
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В ряде районов Самарканда временно не будет электроэнергии

 

 

Завтра, 8 октября, с 08:00 до 17:00 планируется ремонт электрооборудования СШ-10-1-2, СШ-10-2-2, выходящего из подстанции «Микрорайон». Об этом предупреждает пресс-служба «Самаркандского ПТЭС».

 

Электроснабжение временно будет прекращено в махаллях «Урикзор», «Амир Темур», «Абдулла Авлони», «Ильхом», «Ильгор», «Бешчинор», «Тараккиёт», «Юкори Ходжасоат», «Зульфия», «Токзор», «Мирзо Бедил».

 

Отключение электроэнергии также ожидается в городской детской больнице №1, центральной городской поликлинике, в центре скрининга, АТС, ООО «Агро Браво» и водно-спортивном комплексе «Дельфин».


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