Между Самаркандом и Санкт-Петербургом будет налажено международное сотрудничество в области медицинского туризма

6 октября текущего года в ходе визита делегации города Санкт-Петербурга в Самарканд в Главном управлении по туризму и спорту состоялась встреча заместителя хокима области-начальника Главного управления по туризму и спорту Батиржона Нуруллаева с руководителем Санкт-Петербургского агентства по медицинскому туризму Натальей Юдиной.

На встрече, состоявшейся в ходе визита делегации Самаркандской области в Санкт-Петербург в августе-сентябре текущего года, была достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества в области медицинского туризма с широким использованием возможностей, обмене опытом и организации в дальнейшем деловых встреч с участием деловых кругов обеих сторон.