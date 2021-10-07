» » » Между Самаркандом и Санкт-Петербургом будет налажено международное сотрудничество в области медицинского туризма
﻿
  • 7 октябрь 2021 14:19
  • 74

Между Самаркандом и Санкт-Петербургом будет налажено международное сотрудничество в области медицинского туризма

6 октября текущего года в ходе визита делегации города Санкт-Петербурга в Самарканд в Главном управлении по туризму и спорту состоялась встреча заместителя хокима области-начальника Главного управления по туризму и спорту Батиржона Нуруллаева с руководителем Санкт-Петербургского агентства по медицинскому туризму Натальей Юдиной.

 

  

 

На встрече, состоявшейся в ходе визита делегации Самаркандской области в Санкт-Петербург в августе-сентябре текущего года, была достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества в области медицинского туризма с широким использованием возможностей, обмене опытом и организации в дальнейшем деловых встреч с участием деловых кругов обеих сторон.


Похожие статьи:
﻿
Взаимовыгодные отношения в сфере туризма между Львовом и Самаркандом развиваются

Взаимовыгодные отношения в сфере туризма между Львовом и Самаркандом развиваются

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде снимут художественный фильм об Алишере Навои и Абдурахмане Джами

В Самарканде снимут художественный фильм об Алишере Навои и Абдурахмане Джами

Новости Самарканда
﻿
Визит делегации Самаркандской области Республики Узбекистан в Санкт-Петербург

Визит делегации Самаркандской области Республики Узбекистан в Санкт-Петербург

Новости Самарканда
﻿
Самарканд планирует сотрудничать с японской организацией JICA в развитии туризма

Самарканд планирует сотрудничать с японской организацией JICA в развитии туризма

Новости Самарканда
﻿
Посол Узбекистана по деловому туризму в Сингапуре находится с визитом в городе Самарканде

Посол Узбекистана по деловому туризму в Сингапуре находится с визитом в городе Самарканде

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика