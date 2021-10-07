О посещении членов Конгресса США г.Самарканда

Делегация Конгресса США в ходе визита в Республику Узбекистан посетила г.Самарканд. Члены парламента США были приняты хокимом Самаркандской области Э.Турдимовым.

В ходе состоявщейся беседы стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между регионами Узбекистана и США, передает пресс-служба областного хокимията.





Глава Самаркандской области представил развернутую информацию об инвестиционном и туристическом потенциале региона, пригласил к сотрудничеству ведущие компании США в таких областях как промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и туристическая индустрия.





Гости ознакомились с архитектурными памятниками и историческими достопримечательностями г.Самарканда. Американские парламентарии восхитились художественным колоритом архитектурных памятников г.Самарканда. Члены Конгресса посетили мавзолей Гур Эмира, обсерваторию Улугбека, площадь Регистан и медресе Бибихоним.





Гости отметили огромное значение сохранения культурно- исторического наследия узбекского народа для будущих поколений в качестве неотъемлемой части сокровищницы мировой цивилизации.