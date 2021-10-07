Сколько общежитий в Самарканде?

Госкомстат подсчитал количество общежитий для студентов высших учебных заведений, действующих в регионах страны, на 2020/2021 учебный год. В списке указано, что в Самаркандской области 9 общежитий.
Количество общежитий вузов в других регионах выглядит следующим образом:
- Ташкент - 31
- Ферганская область - 8
- Сурхандарьинская область - 6
- Андижанская область - 5
- Кашкадарьинская область - 5
- Каракалпакстан Р. - 4
- Бухарский район - 4
- Ташкентская область - 4
- Наманганская область - 3
- Хорезмская область - 3
- Джизакская область - 3
- Навоийская область - 2
- Сырдарьинская область - 1
По данным ведомства, в 88 из 127 вузов имеются студенческие общежития.