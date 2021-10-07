Сколько общежитий в Самарканде?

Госкомстат подсчитал количество общежитий для студентов высших учебных заведений, действующих в регионах страны, на 2020/2021 учебный год. В списке указано, что в Самаркандской области 9 общежитий.

Количество общежитий вузов в других регионах выглядит следующим образом:

Ташкент - 31

Ферганская область - 8

Сурхандарьинская область - 6

Андижанская область - 5

Кашкадарьинская область - 5

Каракалпакстан Р. - 4

Бухарский район - 4

Ташкентская область - 4

Наманганская область - 3

Хорезмская область - 3

Джизакская область - 3

Навоийская область - 2

Сырдарьинская область - 1

По данным ведомства, в 88 из 127 вузов имеются студенческие общежития.