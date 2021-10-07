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  • 7 октябрь 2021 10:16
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Сколько общежитий в Самарканде?

Госкомстат подсчитал количество общежитий для студентов высших учебных заведений, действующих в регионах страны, на 2020/2021 учебный год. В списке указано, что в Самаркандской области 9 общежитий.

 

 

Количество общежитий вузов в других регионах выглядит следующим образом:

 

  • Ташкент - 31
  • Ферганская область - 8
  • Сурхандарьинская область - 6
  • Андижанская область - 5
  • Кашкадарьинская область - 5
  • Каракалпакстан Р. - 4
  • Бухарский район - 4
  • Ташкентская область - 4
  • Наманганская область - 3
  • Хорезмская область - 3
  • Джизакская область - 3
  • Навоийская область - 2
  • Сырдарьинская область - 1

 

По данным ведомства, в 88 из 127 вузов имеются студенческие общежития.


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