» » » В Пайарыкском районе Самаркандской области начал свою работу Учебный центр цифровых технологий
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  • 7 октябрь 2021 9:34
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В Пайарыкском районе Самаркандской области начал свою работу Учебный центр цифровых технологий

В Пайарыкском районе Самаркандской области прошла церемония открытия очередного Учебного центра цифровых технологий.

 

В Пайарыкском районе Самаркандской области начал свою работу Учебный центр цифровых технологий

 

В мероприятии приняли участие руководители территориального управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций по Самаркандской области, хокимията Пайарыкского района, областных подразделений подведомственных предприятий и организаций, активисты района и местная молодежь.

 

В учебном центре созданы организованы аудитории для обучения молодежи цифровым технологиям, электронной коммерции, основам программирования, робототехнике.

 

Следует отметить, что Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций было организовано двенадцать Учебных центров цифровых технологий в Самаркандской области. Данный Учебный центр цифровых технологий стал тринадцатым по счету учебным центром, открытым в регионе и оснащенным современной компьютерной техникой.


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