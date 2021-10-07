Выставка современного искусства откроется в Самарканде

8-10 октября текущего года в международном университете туризма «Шёлковый путь» пройдет выставка art&heritage: наследие Узбекистана глазами молодых современных художников, в которой будут представлены работы молодых талантливых художников страны.

G'uncha art – проект, направленный на продвижение современного искусства и молодых представителей творческой индустрии, объединение с иностранными кураторами и учеными.





В выставке примут участие молодые художники Исомиддин Эшонкулов, Севилия Акрамова, Хуршед Халилов, Ахмадхон Исоев, Сардор Эркинов, Шарифа Шарафходжаева, Бобур Исмаилов и другие.

Открытие выставки состоится 8 октября в 18:00, сообщает пресс-служба главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.