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  • 7 октябрь 2021 9:10
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Выставка современного искусства откроется в Самарканде

8-10 октября текущего года в международном университете туризма «Шёлковый путь» пройдет выставка art&heritage: наследие Узбекистана глазами молодых современных художников, в которой будут представлены работы молодых талантливых художников страны.

 

Выставка современного искусства откроется в Самарканде

 

G'uncha art – проект, направленный на продвижение современного искусства и молодых представителей творческой индустрии, объединение с иностранными кураторами и учеными.


В выставке примут участие молодые художники Исомиддин Эшонкулов, Севилия Акрамова, Хуршед Халилов, Ахмадхон Исоев, Сардор Эркинов, Шарифа Шарафходжаева, Бобур Исмаилов и другие.

 

Открытие выставки состоится 8 октября в 18:00, сообщает пресс-служба главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.


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