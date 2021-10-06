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  • 6 октябрь 2021 8:20
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Сколько кредитов взяли самаркандские студенты на образование?

На образовательные кредиты в этом году в Самаркандской области выделен 71 миллиард сумов. До сегодняшнего дня 224 студента получили для оплаты контрактов 2 миллиарда 25 миллионов сумов.

 

Сколько кредитов взяли самаркандские студенты на образование?

 

Такие данные были приведены сегодня на пресс- конференции с участием руководителей Самаркандского областного главного управления Центробанка Узбекистана и ряда коммерческих банков.


Отмечалось, что процентная ставка по образовательному кредиту составляет 14 %. В случае если Центральный банк увеличит ставку финансирования, студенческих кредитов это не коснется. Зато в случае снижения ключевой ставки, образовательные кредиты могут подешеветь.


Выплату кредитов на образование студенты начнут через полгода, после окончания вуза.  В период учебы погашаются лишь проценты. Вопрос выдачи образовательных кредитов согласно новому положению должен решаться банками в течение 5 дней.

 

Для получении суммы  до 27 млн. сумов залога не требуется.


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