В Самарканде состоялась церемония открытия обновленного здания школы № 46

Минувший год для администрации общеобразовательной школы №46 оказался сложным-с одной стороны пандемия, с другой-капитальный ремонт учебного заведения. Реконструкционные работы в школе в течение года велись строительной компанией "Enter Engineering Pte.Ltd".





Строители работали круглосуточно. В результате капитально реконструировано основное здание школы, 14 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, проведено оборудование светодиодного освещения, частично восстановлены вентиляционные и инженерные сети, а также заново построена система отопления, куда были размещены котлы немецкого производства.

Кроме того, заменены наружные входные двери, восстановлены металлические эвакуационные лестницы, обустроены пешеходные дорожки тротуарной плиткой, построены новый буфет и уборные. Немало работ проделано по оснащению учебных классов и лабораторных кабинетов новым оборудованием и мебелью.

Школа №46 является очень старой, она была построена еще в советское время в конце 50-х годов 20 века. До 2009 года учебное заведение было в аварийном состоянии, решением местных властей в том же году построили новое двухэтажное здание. В связи с ростом числа населения в этом регионе достроили дополнительный корпус для начальных классов. Спустя 11 лет за счет спонсоров школа вновь преображается, приобретает новый облик. Обновлен полностью интерьер, созвучный духу времени.

Церемония сдачи в эксплуатацию отремонтированного объекта прошла в торжественной обстановке. В ней приняли участие замхокима Самаркандской области Х.Очилов, представители областного управления народного образования, руководитель ООО «Samarkand Touristic Centre» Уктам Латипов и многие другие.

Администрация школы поблагодарила спонсоров и работников строительной компании за проделанную работу и вручила им национальные халаты.

Представителями стройкомпании "Enter Engineering Pte.Ltd" школе были переданы 20 современных планшетов и книги о городах Узбекистана. Также компания обеспечила школу новыми раздвижными школьными досками, со встроенной интерактивной сенсорной панелью.В учебном заведении планируется создание электронной библиотеки, что повлечёт за собой большой интерес со стороны учащихся и педагогического состава.

По словам учителей, созданные условия для учеников и педагогов сделают учебный процесс более интересным и познавательным.

Зарина Хакбердиева