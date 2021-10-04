Официальное открытие школы №9 после ремонта

Новый 2021/2022 учебный год ученики общеобразовательной школы №9 начали в обновленном учебном заведении. Просторные классы, современное оборудование, новый интерьер, интерактивные доски-результат капитального ремонта, проведенного в школе за последний год.





Школа №9 была создана в 60-х годах прошлого столетия. По словам сегодняшней администрации, за прошедший период времени в учебном заведении ни разу не был проведен капитальный ремонт. Благодаря спонсорам и добрым людям, неравнодушным к судьбе махаллинской школы, на месте проведена масштабная реконструкция. В настоящее время здесь обучаются 1435 учеников.

Образовательное учреждение за годы своего существования выпустило не одно поколение выпускников, ставших в последующем успешными бизнесменами, профессорами, руководителями предприятий. Шохрух Джуракулов покинул стены родной школы 15 лет назад. Сегодня он является депутатом Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов.

-С нашей семьи в этой школе учится уже третье поколение. Моя мама здесь училась, потом я ее окончил, а сейчас и дочка учится,-говорит депутат. – С годами педагогический коллектив выработал собственные ценности не только в плане образования, но и воспитания. Роль наших педагогов в жизни каждого выпускника очень велика. Как бы ни старались, мы не сможем вернуть все то, что они нам дали. Посетив сегодня школу, где прошли самые беззаботные школьные годы, мы безмерно рады увидеть ее новый облик. Я лично побывал в кабинете труда, и имел возможность сопоставить прежнюю картину с настоящей. Для учеников на самом деле созданы все условия-это касается и учебных классов, лабораторий, нового оборудования.

О модернизации учебного заведения говорилось также на церемонии официального открытия школы после ремонта. На торжество пришло много гостей-представители областной администрации, родители и, конечно, сами школьники. Под аплодисменты детей, педагогов, почетные гости разрезали красную ленту.

Школа вся преобразилась. Коридоры, кабинеты, раздевалки, как для девочек, так и для мальчишек, пищеблок, актовый и спортивный залы. Гости с интересом, а порой и с изумлением рассматривали обновленные классы и коридоры. Особое внимание привлекла школьная библиотека, обогащенная различной литературой на 17 миллионов сумов со стороны спонсоров.

Следует отметить, в январе текущего года на базе общеобразовательной школы №9 была открыта специализированная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий.