Официальное открытие школы №9 после ремонта

Новый 2021/2022 учебный год ученики общеобразовательной школы №9 начали в обновленном учебном заведении. Просторные классы, современное оборудование, новый интерьер, интерактивные доски-результат капитального ремонта, проведенного в школе за последний год.
Школа №9 была создана в 60-х годах прошлого столетия. По словам сегодняшней администрации, за прошедший период времени в учебном заведении ни разу не был проведен капитальный ремонт. Благодаря спонсорам и добрым людям, неравнодушным к судьбе махаллинской школы, на месте проведена масштабная реконструкция. В настоящее время здесь обучаются 1435 учеников.
Образовательное учреждение за годы своего существования выпустило не одно поколение выпускников, ставших в последующем успешными бизнесменами, профессорами, руководителями предприятий. Шохрух Джуракулов покинул стены родной школы 15 лет назад. Сегодня он является депутатом Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов.
О модернизации учебного заведения говорилось также на церемонии официального открытия школы после ремонта. На торжество пришло много гостей-представители областной администрации, родители и, конечно, сами школьники. Под аплодисменты детей, педагогов, почетные гости разрезали красную ленту.
Школа вся преобразилась. Коридоры, кабинеты, раздевалки, как для девочек, так и для мальчишек, пищеблок, актовый и спортивный залы. Гости с интересом, а порой и с изумлением рассматривали обновленные классы и коридоры. Особое внимание привлекла школьная библиотека, обогащенная различной литературой на 17 миллионов сумов со стороны спонсоров.
Следует отметить, в январе текущего года на базе общеобразовательной школы №9 была открыта специализированная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий.