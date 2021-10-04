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  • 4 октябрь 2021 10:02
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В Самарканде 268 одаренных учеников досрочно стали студентами престижных вузов

По итогам 2020-2021 учебного года 23,6% из 50 589 выпускников общеобразовательных школ Самарканда поступили в высшие учебные заведения.

 

В Самарканде 268 одаренных учеников досрочно стали студентами престижных вузов

 

268 одаренных школьников поступили в престижные университеты мира еще до окончания средней школы. Одна из них - Назира Даврони, выпускница школы № 50 г. Самарканда. В настоящее время она учится в Колумбийском университете в США.

 

Фарзона Ибрагимова, выпускница школы № 35 г. Самарканда, поступила сразу в 11 вузов. Среди одаренных учащихся также Умид Усманов, Парвиз Субхонкулов, Талал Мусаев, Шахинабону Джангирова. 


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