В Самарканде 268 одаренных учеников досрочно стали студентами престижных вузов

По итогам 2020-2021 учебного года 23,6% из 50 589 выпускников общеобразовательных школ Самарканда поступили в высшие учебные заведения.

268 одаренных школьников поступили в престижные университеты мира еще до окончания средней школы. Одна из них - Назира Даврони, выпускница школы № 50 г. Самарканда. В настоящее время она учится в Колумбийском университете в США.

Фарзона Ибрагимова, выпускница школы № 35 г. Самарканда, поступила сразу в 11 вузов. Среди одаренных учащихся также Умид Усманов, Парвиз Субхонкулов, Талал Мусаев, Шахинабону Джангирова.