В Самарканде началась агитационная кампания перед выборами

Рустам Холмуродов, как доверенное лицо кандидата в президенты Шавката Мирзиёева от Либерально-демократической партии Узбекистана, встретился с избирателями Самаркандской области. В начале встречи был продемонстрирован видеоролик о молодых людях, которые добились заметных успехов за последние 5 лет.





Выступая на мероприятии, доверенное лицо кандидата от УзЛиДеп рассказал о реформах, проведенных в стране с 2016 года в образовании, медицине, экономике, промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере.

- Ключ к любой отрасли – образование,-сказал Р.Холмурадов. -Если не будет акцента на образование, медицину, сельское хозяйство, экономику, предпринимательство, то, конечно, все отрасли придут в упадок. Шавкат Мирзиёев, кандидат в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана, с момента своего избрания в 2016 году уделяет особое внимание именно образованию.

По словам доверенного лица, осуществлены комплексные реформы по воспитанию детей с дошкольного возраста, строительству и ремонту школ, увеличению количества высших учебных заведений. Укрепилось сотрудничество с соседними странами. Расширился путь к предпринимательской деятельности, повысилось качество жизни наших людей.

Выступавшие на мероприятии отметили, что положительные результаты реформ, проведенных в нашей стране за последние годы во всех сферах, изменили судьбу каждого гражданина Узбекистана.

В частности, председатель фермерского хозяйства "Навобод наслли парранда" Хайдар Уроков из Самаркандского района, пользуясь возможностями, предоставленными правительством, поделился своими достижениями в сфере предпринимательства, отметив, что с 2016 года количество рабочих мест в хозяйстве увеличилось в 10 раз.

Спикеры на мероприятии призвали поддержать кандидатуру Шавката Мирзиёева для продолжения реформ, начатых в Новом Узбекистане.

Зарина Хакбердиева