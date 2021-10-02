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  • 2 октябрь 2021 13:56
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Самаркандец зарабатывает 1 млрд. сумов за полгода

Житель  Каттакургана  Комиль Икромов  примерно полгода назад взялся за размножение красных калифорнийских дождевых червей  и за это время уже получил чистую прибыль  в размере 200 млн. сумов. 
 

 

По прогнозам предпринимателя,  в 2022 году его полугодовой доход  от производства органических удобрений в домашних условиях будет составлять около 1 млрд. сумов. 
 
Полгода назад К. Икромов купил за 12 млн. сумов «плантацию»  калифорнийских красных дождевых червей в  4 квадратных метра.  Теперь его «угодья»  для производства биогумуса составляют почти 1000 кв. метров. 

Такой вид удобрений очень эффективен при производстве сельхозпродукции и вложения окупаются очень быстро, сообщает Самтуринфо.

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