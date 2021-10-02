Самаркандец зарабатывает 1 млрд. сумов за полгода

Житель Каттакургана Комиль Икромов примерно полгода назад взялся за размножение красных калифорнийских дождевых червей и за это время уже получил чистую прибыль в размере 200 млн. сумов.

По прогнозам предпринимателя, в 2022 году его полугодовой доход от производства органических удобрений в домашних условиях будет составлять около 1 млрд. сумов.

Полгода назад К. Икромов купил за 12 млн. сумов «плантацию» калифорнийских красных дождевых червей в 4 квадратных метра. Теперь его «угодья» для производства биогумуса составляют почти 1000 кв. метров.





Такой вид удобрений очень эффективен при производстве сельхозпродукции и вложения окупаются очень быстро, сообщает Самтуринфо.