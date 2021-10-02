Президент Олимпийского комитета России прибыл в Самарканд

Сегодня, 2 октября, делегация во главе с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым посетила Самарканд. Основная цель пребывания-познакомиться с богатой культурой и историей Самарканда, а также посетить туристические объекты.

Также в ходе визита состоялся обмен опытом по вопросам развития сотрудничества с олимпийским комитетом России и продвижения спорта в Самарканде на международной арене.





Об этом сообщила информационная служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.