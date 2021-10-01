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  • 1 октябрь 2021 16:40
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В ТЦ Family Park открылся кинотеатр

В республике продолжает свою работу XIII Международный кинофестиваль "Жемчужина великого Шелкового пути”. Во время проведения грандиозного мероприятия в столице и в других городах Узбекистана откроются шесть новых кинотеатров. Торжественное открытие одного из них состоялось в торговом комплексе Family Park в Самарканде. Кинотеатр рассчитан на 450 мест.

 


Еще до открытия международного кинофестиваля СМИ по всей стране пестрили о том, что кинотеатр в Самарканде откроет американский актер Стивен Сигал. Легендарного кинорежиссера и сценариста не было, однако, в церемонии открытия приняли участие не менее известные представители киноиндустрии-кинематографисты России и Узбекистана.

 

Дни российского кино в Самарканде будут проходить при поддержке Russian Film Festival под руководством Игоря Хомского. Делегация привезла с собой несколько кинокартин, одна из них-Доктор Лиза» снята режиссером Оксаной Карас. Фильм «Доктор Лиза» рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Глинки – главы фонда «Справедливая помощь», врача и правозащитницы. Оксана Карас вместе с супругом Сергеем Мачильским, стоя на сцене, поблагодарила самаркандцев за теплый прием и порекомендовала посмотреть ее фильм, сюжет которого заставляет задуматься о том, что такое хорошо и как оставаться хорошим человеком в современном мире.

 

Следует отметить, кинопремьеры в рамках Ташкентского международного кинофестиваля в Самарканде пройдут до 2 октября. В кинотеатрах города будут показаны фильмы кинематографистов из Белоруссии, Индии, России, Польши, Италии, Ирана и Египта.

 

Зарина Хакбердиева


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