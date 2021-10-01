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  • 1 октябрь 2021 12:10
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В Самарканде инспектор проверял водителей на трезвость при помощи бумажного кулька

В Самарканде инспектор ДПС проверял водителей на трезвость при помощи бумажного кулька. Видео с данным инцидентом на днях распространилось в соцсетях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

 

В Самарканде инспектор проверял водителей на трезвость при помощи бумажного кулька

 

По данным ГУБДД, этот случай произошел 27 сентября примерно в 20:30. Инспектор ДПС остановил автомобиль Nexia, за рулем которого находился мужчина, после чего предложил ему пройти тест на трезвость при помощи бумажного кулька. 

 

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. При этом в ведомстве отметили, что сотрудникам УБДД области были переданы в пользование 17 алкотестеров.


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