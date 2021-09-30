Житель Самарканда оскорбил сотрудника ДПС и бросил в него камни

В Самаркандской области мужчина оскорбилсотрудника ДПС и бросил в него камни. Отмечается, что гражданин был в алкогольном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба УВД по региону.

Выяснилось, что 15 сентября около 12:00 часов, сотрудник ГУБД УВД по Самаркандской области остановил и осмотрел автомобиль Kia Bongo на 32-м километре автодороги А—378 Самарканд-Карши, проходящей по территории МСГ «Джом» Нурабадского района. Водитель автомобиля передвигался без ремня безопасности, на него составили административный протокол.

После чего, 18 сентября, во время службы этого сотрудника ДПС на автомобильной дороге, пришел отец водителя с вопросом, почему на его сына составили административное заявление и начал оскорблять сотрудника разными словами.

Кроме этого, мужчина бросал камни в сотрудника ДПС и преследовал его до пункта ДПС. Затем остановил служебную машину сотрудника «зажав» на дороге. При проверке документов на данное транспортное средство водитель не смог предоставить какие-либо документы. В связи с этим на водителя составили административный протокол, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Выяснилось, что отец водителя, который препятствовал служебной деятельности сотрудника ДПС и оскорблял его, был пьяным.

Собранные по делу документы рассматривались в Пастдаргомском суде по уголовным делам. Решением суда от 21 сентября гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения и приговорен к 15 суткам административного ареста.