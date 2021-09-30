В кинотеатре Самарканда показали белорусский фильм о Второй мировой войне

Героизм советских солдат, сражавшихся с немецкими захватчиками во время Второй мировой войны, — это главное содержание фильма «Судьба диверсанта». Фильм известного режиссера и продюсера Дмитрия Астрахана был представлен зрителям в самаркандском кинотеатре «Шарк Юлдузи».





Кинематографисты Белоруссии, как России и Индии, пребывают в Самарканде в рамках XIII Международного кинофестиваля "Жемчужина великого Шелкового пути”. В кинотеатрах города Самарканда с 30 сентября по 2 октября пройдут визиты и презентации кинематографистов из различных стран мира.

Продемонстрированная картина белорусских кинематографистов «Судьба диверсанта», номинированная на премию кинофестиваля, была встречена зрителями с большой теплотой. Потому что в ней рассказывается история молодого человека, который готов пожертвовать своей жизнью за свою страну. Представители Белоруссии изъявили желание наладить творческое сотрудничество с узбекскими кинорежиссерами и актерами кино.

Зарина Хакбердиева