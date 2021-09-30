В Самарканде за счет установки умных счетчиков сэкономлено 16 млн куб.м газа

В настоящее время для улучшения газоснабжения Самаркандской области полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему сезону 2021-2022 гг.





В частности, от перекрестка улиц Амира Темура и Гагарина в Самарканде до улицы Фирдавси проложен газопровод Д-325 мм протяженностью около 0,5 км. В результате ввода в эксплуатацию этого объекта будет улучшено снабжение природным газом более 7000 домохозяйств в махаллях «Мирзо Улугбек», «Лолазор», «Ахмад Яссави», «Мафтункор», «Дукчион» и «Темиркишлок» в городе Самарканде. Об этом заявил замначальника газового филиала «Худудгаз Самарканд» Олим Исакулов на пресс-конференции в областном доме печати.

По словам руководителя, также планируется ввести в эксплуатацию 11,5 км газопроводов Д-325 мм от Акдарьинской ГРС до улицы Панджакентской в Самарканде. После ввода в эксплуатацию этого объекта подача природного газа будет улучшена примерно в 20 махаллях и социальных объектах исторического центра Самарканда.

За счет установки электронных газовых счетчиков, как отмечалось на пресс-конференции, с апреля текущего года удалось сэкономить 16 млн куб.м газа. Введение "умных счетчиков" на газ стимулирует потребителей экономить энергоресурсы, сказал О.Исакулов. В настоящее время 7000 домохозяйств в городе Самарканде используют сжиженный газ. За счет сэкономленных ресурсов планируется газифицировать эти домохозяйства.

На пресс-конференции также говорилось об использовании безопасных устройств для установки газовых счетчиков нового поколения. Как мы ранее сообщали, в Самарканде в процессе установки газового оборудования сгорело три дома. Со стороны подрядчика не были предусмотрены противопожарные меры-при отключении газа в контрольном кранике в трубах была утечка природного газа. Когда сварщики начали разрезать газопровод, вспыхнул небольшой огонь.

По словам замначальника, сейчас чтобы упростить работу сварщиков и предотвратить утечку газа решением АО «Худудгазтаъминот» при установке счетчиков решено применять гофрированные шланги. На первом этапе закуплено 3000 шлангов.

Зарина Хакбердиева