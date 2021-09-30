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  • 30 сентябрь 2021 8:14
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Доверенное лицо президента встретился с избирателями в Каттакургане

Уполномоченный представитель от Либерально-демократической партии Узбекистана кандидата в президенты Шавката Мирзиёева в Самаркандской области Рустам Холмуродоввстретился с избирателями, проживающими в Каттакургане.

 

Доверенное лицо президента встретился с избирателями в Каттакургане

 

 

Выступая на мероприятии, доверенное лицо рассказал о биографии и политической деятельности кандидата, о работе, которую он проделал в регионе за время пребывания на посту хокима Самаркандской области.

 

Рустам Холмурадов отметил, что кандидат является реформатором кардинальных изменений в сфере образования, промышленности, экономики, услуг и сельского хозяйства в стране за последние 5 лет. Он также подчеркнул, что предвыборная программа кандидата от УзЛиДеП на последующие 5 лет основана принципом «Государство — для человека». На основе этого принципа в Узбекистане создана эффективная и устойчивая система государственного управления.

 

Спикеры мероприятия отметили, что реформы, проведенные в нашей стране за прошедший период, внесли колоссальные изменения в жизнь каждого гражданина.

 

Встреча доверенного лица с избирателями Каттакургана прошла в приподнятой атмосфере и была богатой впечатлениями.


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